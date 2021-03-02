У Януковича отрицают наличие замороженных счетов и активов в Швейцарии

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который с 2014 года проживает на территории РФ, не имеет замороженных банковских счетов и активов в Швейцарии, заявил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

«В очередной раз хотим отметить, что официальные власти Швейцарии на запрос английских адвокатов компании JHA LLP, представляющих интересы В.Ф. Януковича, о наличии банковских счетов и экономических активов, принадлежащих экс-президенту Украины, направили официальный ответ», — отметил пресс-секретарь экс-президента в Facebook во вторник, 2 марта.

Он уточнил, что в документе говорится о том, что «в Швейцарии нет банковских счетов или других активов на имя президента Януковича, которые они заморозили».

Кирасир подчеркнул, что замораживание активов, налагаемое Швейцарией, «касается других лиц (то есть не Януковича), перечисленных в Приложении к Постановлению о замораживании активов в связи с Украиной».

«Швейцарский федеральный совет четко не указывает, кому принадлежат „70 миллионов швейцарских франков“, но при этом официально признает, что они не принадлежат Президенту Януковичу. Мы требуем от посольства Швейцарии в Украине опубликовать опровержение на свое сообщение, в котором упоминается недостоверная информация в отношения В.Ф. Януковича», — заявил Кирасир.

Как ранее заявили представители посольства Швейцарии в Киеве, Швейцария и Украина тесно сотрудничают для возвращения украинскому народу замороженных активов Януковича и его окружения.