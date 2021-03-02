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Компания-создатель Zoom получила рекордную прибыль на фоне пандемии

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Компания-создатель Zoom получила рекордную прибыль на фоне пандемии

Акции разработчика платформы для видеоконференций Zoom Video Communications подскочили на 11,9% после закрытия биржевых торгов 1 марта, до $458,53 за бумагу. Поводом для ажиотажа среди инвесторов стал отчет компании за четвертый квартал финансового года, который завершился 31 января 2021 года и финансовый год в целом.

Чистая прибыль компании за три месяца (ноябрь—январь) взлетела в 17 раз, достигнув $260,4 млн ($0,87 на одну акцию) против $15,3 млн ($0,05 на акцию) годом ранее. Показатель превысил ожидания Refinitiv на 83,2%. По итогам финансового года в целом чистая прибыль Zoom составила $671,5 млн, что более чем в 30 раз превышает показатель предыдущего года — $21,75 млн.

Квартальная выручка Zoom взлетела до $882,5 млн, что более чем вчетверо (на 369%) превышает показатель годичной давности, и на 8,7% больше, чем ожидали эксперты Refinitiv.

Такого результата компания добилась благодаря пандемии, вынудившей многих людей перейти на удаленную работу. Несмотря на то, что Zoom можно использовать бесплатно, у компании прибавилось и платных клиентов — владельцы компаний подключали сотрудников к Zoom, чтобы те были на связи. К концу 2020 года число платных клиентов в Zoom достигло 467,1 тыс., что на 470% больше, чем годом ранее. Количество корпоративных клиентов, чей годовой доход превышает $100 тыс., выросло с 355 до 1644 единиц.

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На этом фоне компания за год накопила огромную финансовую подушку: на 31 января она составила $2,24 млрд. На ту же дату прошлого года свободной наличности у Zoom было всего $283,1 млн, а в предыдущем квартале — $730,5 млрд. У компании также нет долгов. Финансовый директор Zoom Келли Штекельберг отметила, что компания готова использовать часть накопленных денег для расширения.

коронавирус, Zoom
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