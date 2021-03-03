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В университете Сороса раскритиковали внесудебное закрытие оппозиционных каналов в Украине как нарушающее свободу СМИ

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В университете Сороса раскритиковали внесудебное закрытие оппозиционных каналов в Украине как нарушающее свободу СМИ

Решение властей Украины закрыть во внесудебном порядке ряд оппозиционных телеканалов нарушает европейские принципы свободы СМИ и создает опасный прецедент.

Об этом в комментарии Капиталу заявил директор Центра прессы, информации и общества при Центрально-европейском университете в Будапеште Мариус Драгомир.

«Решения о наказании СМИ, если для этого есть законные основания, должны приниматься в соответствии с законодательными и нормативными процедурами. Я не совсем уверен, какая именно процедура предусмотрена в Украине, но подозреваю, что регулирующим органам поручено контролировать программы вещателей, чтобы гарантировать, что они не нарушают никаких правовых положений. То, что сделал президент Зеленский, является отходом от такой процедуры. Более того, лишение средств массовой информации лицензий или разрешений на вещание является наиболее жестким видом санкций, применяемым к СМИ. Обычно в демократических странах, где существует независимое регулирование медиа, прежде чем прибегнуть к таким крайним санкциям, регулирующие органы обязаны собрать достаточные доказательства того, что вещатель нарушил закон или поставил под угрозу национальную безопасность. И, прежде чем принимать окончательное решение об отзыве у них лицензии, такие органы должны сначала предупредить вещательную компанию, чтобы та исправила ситуацию. Прежде чем регулирующий орган решит отозвать лицензию на вещание, требуется серия предупреждений и других форм санкций (штрафы и т.д.). Этого не было сделано в Украине в ситуации с решением президента», — отметил эксперт.

«Когда глава государства в одностороннем порядке принимает решение о лишении СМИ лицензии, то это совершенно не соответствуют международным стандартам свободы СМИ», — подчеркнул он, отметив, что в демократическом обществе недопустимо укреплять информационную безопасность и защищать национальные интересы за счет свободы СМИ.

«Правительства действительно обязаны защищать национальные интересы страны, которой они управляют, и в нынешних условиях, когда дезинформация распространяется очень быстро во многих странах мира, властям иногда необходимо вмешиваться, чтобы заблокировать какие-то каналы дезинформации. Однако это должно происходить в соответствии с юридическими процедурами и осуществляться регуляторными органами, отвечающими за эти вопросы, на основании веских доказательств. В противном случае такие действия и решения только ущемляют свободу СМИ», — полагает Драгомир.

Неправовое решение о закрытии оппозиционных телеканалов, по его мнению, может иметь опасные последствия для украинского общества.

«Такое решение определенно создало опасный прецедент, когда высшие должностные лица принимают решения, касающиеся свободы СМИ, не неся за них никакой ответственности, что полностью выходит за рамки их работы», — подчеркивает эксперт.

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Центрально-Европейский университет — англоязычное высшее учебное заведение, работающее в Будапеште при финансовой поддержке американского финансиста Джорджа Сороса с целью развития открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза.

блокировка телеканалов
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