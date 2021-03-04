Индексация пенсий: половина украинцев получила по 100 гривен

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, прибавку получили:
до 100 гривен включительно — 46,3% пенсионеров,
от 100 гривен до 400 гривен — 31,8%,
от 400 гривен до 500 гривен — 7,6%,
от 500 гривен до 700 грн — 7,0%,
от 700 гривен до 1000 гривен — 4,0%,
более 1000 гривен — 3,3%.
Напомним, плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.
По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.
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