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В Раду внесут законопроект о национализации «Мотор Сич»

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В Раду внесут законопроект о национализации «Мотор Сич»

Законопроект о национализации АО «Мотор Сич» будет внесен в Верховную Раду на этой или следующей неделе, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии телеканалу «Прямой».

«Вы знаете, что там наложили санкции против китайских компаний, и это вопрос обороноспособности для того, чтобы урегулировать правовой статус компании», — сказал он.

Арахамия подчеркнул, что сейчас у «Мотор Сич» полностью неопределенное состояние, тогда как это градообразующее предприятие и на нем работают «десятки тысяч людей», которые обращаются к профильному комитету парламента и просят определить его статус и будущее.

В отношении возможной реакции на национализацию китайских инвесторов Арахамия сказал, что необходимо проводить переговоры с китайской стороной.

Как сообщалось, китайские инвесторы инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских инвесторов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций «Мотор Сич» уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

В начале августа 2020 года Beijing Xinwei сообщила, что отказалось от попытки получить разрешение на покупку «Мотор Сич» совместно с госконцерном «Укроборонпром», и теперь ее новым партнером выступает DCH Александра Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в АМКУ, последний раз — в декабре прошлого года, однако безрезультатно.

Очередная попытка провести собрание акционеров 31 января этого года вновь завершилась неудачно из-за ареста акций по инициативе Службы безопасности Украины, который был наложен в 2017 году на 41% акций, а затем в 2018 году расширен на все акции компании. «Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев „Мотор Сичи“, действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (...), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению», — сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года.

Президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января 2021 года ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе — Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающихся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО «Мотор-Сич». В связи с этим Китай направил ноту Министерству иностранных дел Украины.

Об обеспокоенности США продажей «Мотор Сичи» китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на «Мотор Сич» американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства «Интерфакс-Украина», этот вопрос также поднимался во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа.

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ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Мотор Сич
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