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В Италии части населения будут колоть одну дозу COVID-вакцины

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В Италии части населения будут колоть одну дозу COVID-вакцины

В Италии решили колоть одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. Это третья страна ЕС, где решили не выдавать переболевшим вторую дозу.

Об этом сообщает The Telegraph.

Власти рекомендуют прививать одной дозой, кто переболел коронавирусом или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.

Вероятно, этот шаг нацелен на увелечение количества людей, которые скорее получат одну дозу вакцины на фоне срыва сроков поставок производителями препаратов и возможного сокращения вакцинации из-за этого.

Ранее на подобный шаг с пошли во Франции и Испании.

Сейчас в Италии первую дозу уже получили 4,76 миллиона человек, около 1,5 миллиона человек уже привиты двумя дозами.

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Ранее сообщалось, что выборы в органы местной власти в южной итальянской области Калабрия и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь, будут перенесены с весны на осень из-за пандемии коронавируса. Правительство страны примет соответствующее постановление в ближайшие дни.

Италия, вакцина
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Четверг, 4 марта 2021
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