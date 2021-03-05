Две трети украинцев заметили рост коммунальных тарифов

Две трети (64,7%) украинцев заявили, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 по сравнению с декабрем 2020 года выросла. Говорят, что стоимость почти не изменилась, 19,6% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Кроме того, 5,6% опрошенных заметили снижение стоимости, а 10,1% не смогли ответить на вопрос.
Большинство (81,9%) респондентов считают, что власть не справилась с задачей снижением коммунальных тарифов в январе. Считают, что справилась — 9,4%, а 8,6% не смогли ответить на вопрос.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 23 февраля до 1 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года возросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.
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