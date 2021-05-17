В Японии выросло число сторонников отмены Олимпиады в Токио

По меньшей мере 43% японцев считают целесообразным отменить летние Олимпийские игры в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в понедельник газетой Asahi.

Это самый высокий показатель за последнее время. В апреле и марте вариант отмены Олимпиады поддерживали 35 и 33% опрошенных соответственно. Больше всего противников Олимпиады среди пожилых в возрасте старше 60 лет — 54%.

В то же время 40% японцев высказались за повторную отсрочку соревнований — на 6,6 п.п. больше, чем в апреле. При этом количество жителей Японии, поддерживающих стремление правительства и оргкомитета провести Игры этим летом, сократилось за месяц в два раза с 28 до 14%.

Опрос проводился 15 и 16 мая по мобильным, стационарным телефонам, а также через интернет. В нем приняли участие порядка 1,5 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.