Авария украинского автобуса в Польше: 28 человек госпитализировано, 9 в тяжелом состоянии

В результате ДТП украинского автобуса, ехавшего по маршруту Познань-Херсон, пятеро человек погибли, 28 человек госпитализировано, из них 9 в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7 ч. 7 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находится 28 человек (из них 9 в тяжелом состоянии). На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине», — говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС Украины в воскресенье утром.
Кроме того, уменьшилось количество погибших в результате аварии — одного из пострадавших, ранее считавшимся погибшим, удалось реанимировать. Об этом «Громадському радио» сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Как сообщалось ранее, пятеро украинцев погибли, еще более 30 были госпитализированы в результате ДТП украинского автобуса недалеко от границы с Украиной, автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше.
По предварительным данным правоохранителей, водитель рейсового автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Польше, не справился с управлением, из-за чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.
Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в ДТП в Польше при содействии украинских консулов отправилась в Украину.
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