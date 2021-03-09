Степанов признал срыв плана вакцинации

В Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, с начала вакцинации, 24 февраля, в Украине привили 19 118 человек.
«Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть больше чем 3 тысяч», — заявил Степанов.
Министр добавил, что в связи с этим, решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы «существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни».
«Сегодня проведем селектор, в котором будут принимать участие главы областных администраций, представители Офиса президента и департаментов здравоохранения, которые являются координаторами. Чем больше мы вакцинируем лиц, тем больше мы защищены», — добавил он.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине привили от COVID-19 чуть более тысячи человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016