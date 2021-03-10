В России начали замедлять скорость работы Twitter

Российский Роскомнадзор с 10 марта принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter. Ограничения коснутся всех мобильных устройств и половины стационарных, сообщили в местном ведомстве.

В Роскомнадзоре указали, что «интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».

«Распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз. С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса «согласно регламенту», — заявили в Роскомнадзоре.

При этом Роскомнадзор может заблокировать Twitter на территории РФ в случае, если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенной информации.

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», — говорится в сообщении.