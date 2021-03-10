Ученые прогнозируют в будущем долгое лето и короткие зимы

К 2100 году продолжительность лета в Северном полушарии может достичь полугода, а зима будет длиться менее двух месяцев, следует из результатов исследования китайских ученых, их публикует American Geophysical Union.
Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления, сказал один из авторов исследования, океанограф Юпинь Гуан.
Ученые изучили климатические данные с 1952 по 2011 год и установили, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Продолжительность весны и осени также уменьшилась — с 124 до 115 и с 87 до 82 дней соответственно.
«Соответственно, весна и лето начинались раньше, а осень и зима — позже. Средиземноморский регион и Тибетское нагорье претерпели самые большие изменения в своих сезонных циклах», — отмечается в исследовании.
Климатические изменения, предупреждают авторы исследования, не пройдут без последствий: они окажут влияние на сельское хозяйство, здоровье людей и окружающую среду.
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