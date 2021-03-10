В МИД РФ заявили, что встреча лидеров «нормандской четверки» не прорабатывается

Встреча лидеров «нормандкой четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) на данный момент не прорабатывается, так как условия, необходимые для ее проведения, не выполнены. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Нет, я это не могу подтвердить, — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов. — По саммиту никаких договоренностей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне».

Российский замминистра добавил, что контакты между помощниками лидеров «четверки» продолжаются в рабочем порядке. «Мы о них особенно не объявляли, но они идут», — пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка встречи лидеров «нормандской четверки» ведется.