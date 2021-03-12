Состояние Ахметова снизилось относительно домайданного уровня в два раза

Состояние Рината Ахметова в марте 2021 года составило $7,6 млрд, что позволило ему занять 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Об этом сообщает Forbes.

Это почти в два раза меньше, чем в последнем домайданном рейтинге 2013 года, когда стоимость активов богатейшего украинца оценили в $15,4 млрд.

По мнению аналитиков Forbes, самым ценным активом Рината Ахметова являются 75% акций горно-металлургической компании "Метинвест", которую оценили в $3,3 млрд. Это почти в полтора раза больше, чем стоимость его энергетического бизнеса.

Входящий в структуру СКМ энергохолдинг ДТЭК стоит $2,1 млрд.

Недвижимость, принадлежащую структурам Ахметова, Forbes оценил в $0,7 млрд, банк ПУМБ и транспортно-экспедиторская компания "Лемтранс" - по $0,3 млрд каждый. Все прочие активы оценены в $0,9 млрд.