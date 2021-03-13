Четыре человека погибли, двое пострадали при крушении Ан-26 в Алматы, - МЧС Казахстана

В крушении военного самолета Ан-26 в Алматы в субботу погибли четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в ближайшую больницу Илийского района», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе международного аэропорта Алматы подтвердили факт крушения военного самолета Ан-26.

«В 17:20 пропала связь с самолетом Ан-26, который следовал из Нур-Султана в Алматы. При заходе на посадку, на подлете он упал в начале взлетной полосы», — заявили в пресс-службе агентству «Интерфакс-Казахстан».

На борту, по предварительным данным, находились шесть человек.