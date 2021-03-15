Недавно привившийся главный санврач Ляшко заболел COVID-19

Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19, в связи с чем находится на больничном.
«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением», — написал Ляшко на странице в Facebook.
Ляшко подчеркнул, что был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому «зрада» отменяется.
«Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе! Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья», — подчеркнул он.
По словам Ляшко, он будет находиться на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования; отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты сбора материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования; отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.
Как сообщалось, 2 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield.
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