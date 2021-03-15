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Венедиктова подписала 3 новых подозрения бывшим руководителям «Приватбанка»

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Венедиктова подписала 3 новых подозрения бывшим руководителям «Приватбанка»

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим должностным лицам «Приватбанка».

Соответствующее заявление она сделала в понедельник в Facebook.

«8 миллиардов грн — именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного „Приватбанка“ гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают главу правления в совершении этого преступления». — отметила Венедиктова.

Она подчеркнула, что в 2015 году Национальный банк Украины по собственной инициативе осуществил проверку 20-ти крупнейших банков Украины и в том числе, конечно, самого большого — «Приватбанка».

«В ходе проведения указанной проверки выяснилось, что необходимая сумма докапитализации банка составляет (на минуточку) 113,1 миллиардов грн. Если коротко и не вдаваясь в сложные подробности, основная и базовая причина „заболеваемости“ учреждения заключалась в том, что, по мнению специалистов из НБУ, 90% кредитного портфеля находилось под риском из-за того, что эти кредиты были выданы лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка», — подчеркнула генеральный прокурор.

Она сообщила, что 16 декабря 2016 года бывшие владельцы банка обратились с соответствующим письмом в официально установленном порядке к Премьер-министру Украины с просьбой принять положительное решение силами КМУ о приобретении акций «Приватбанка» государством.

«Таким образом, Глава правления, заместитель главы правления-руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка хорошо понимали, что контроль над средствами банка в ближайшее время будет потеряно. В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица „Приватбанка“ приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги „Приватбанка“ теперь должна была связана с банком фирма Claresholm Marketing LTD», — заявила Венедиктова.

Она добавила, что следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов «задним числом» до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.

«Кроме эпизода, указанного выше, детективы и прокуроры уже сообщили Главе правления о подозрении в растрате денежных средств «Приватбанка» путем противоправного начисления и выплаты 16.12.2016 необоснованной дополнительной премии (индексированной комиссии) в пользу связанного с банком юридического лица — ЗАО «СК Ингосстрах ». Следственные органы считают, что должностные лица банка, по состоянию на дату реализации своего преступного плана, были хорошо осведомлены о принятом решении НБУ по связи «Приватбанка» и «СК Ингосстрах». — подчеркнула генеральный прокурор.

Она также сообщила, что участие других лиц, причастных к этим и другим преступлениям, в рамках расследования уголовных производств с орбиты «Приватбанка» внимательно исследуется соответствующими правоохранительными органами.

«Будут выводы — будут новые обвинения. По-прежнему наш лозунг не изменился — никакой политики, сухой уголовно-процессуальный прагматизм», — резюмировала Венедиктова.

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Как сообщалось, 23 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Речь шла об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Яценко и первой замглавы правления СК «Ингосстрах» (Днепр) Елене Бычихиной.

25 февраля бывший первый заместитель главы правления государственного ПриватБанка (Киев) Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

Ирина Венедиктова
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