США обсуждают с другими странами введение минимального корпоративного налога

Министр финансов США Джанет Йеллен обсуждает с коллегами из других стран возможное изменение правил корпоративного налогообложения для установления глобального минимального налога на транснациональные корпорации. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.
По данным ее источников, действия главы финансового ведомства проводятся в рамках процесса рассмотрения администрацией США возможности повышения ставки корпоративного налога для финансирования приоритетных госрасходов. Как отмечает издание, Йеллен ведет консультации со странами — участницами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о заключении соглашения по вопросу повышения ставки. По мнению The Washington Post, выполнение любого соглашения ОЭСР о глобальном минимальном налоге может быть проблематичным из-за его необязательного характера. Кроме того, продолжило издание, такого рода договоренности должны быть одобрены Конгрессом.
Во время избирательной кампании действующий президент США Джо Байден предлагал повысить ставку корпоративного налога в США с 21% до 28%. Республиканцы в Конгрессе выразили обеспокоенность тем, что такое повышение может повлиять на конкурентоспособность США и вынудить американские корпорации регистрироваться за границей. 45-й президент США республиканец Дональд Трамп в 2017 года снизил ставку корпоративного налога с 35% до 21%.
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