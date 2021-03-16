Винницкая область и Киев могут перейти в «красную» зону

Винницкая область и Киев ближе всего к переходу в «красную» зону эпидопасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

«В „красном“ уровне эпидопасности пребывают четыре области — Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская. Также достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве — они ближе всего к переходу на „красный“ уровень», — сказал он.

Помимо этого, министр добавил, что заболеваемость в Украине продолжает расти.

«За минувшую неделю выявили 60,748 тыс. новых случаев COVID-19, что почти на 6 тыс. больше по сравнению с предыдущей неделей. Мы провели 395 тыс. тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами. На минувшей неделе госпитализировали 22,514 тыс. человек, на предыдущей было около 21 тыс. госпитализаций», — сказал Степанов.