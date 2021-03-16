Регулятор ЕС заявил о превышении преимуществ вакцины AstraZeneca над рисками

Польза вакцины от коронавируса, разработанная AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов. Об этом заявили в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency), передает Reuters.
Исполнительный директор ведомства Эмер Кук сообщил, что эксперты расследуют случаи образования тромбов у некоторых пациентов, которым ввели препарат. Сейчас доказательств того, что к их возникновению привела именно вакцина, нет, отметил регулятор.
Кук добавил, что EMA может в четверг, 18 марта, представить свое заключение о вакцине.
О полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca на данный момент объявили многие страны Европы, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Нидерланды и другие. За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.
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