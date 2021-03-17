Войти
В США готовят масштабное повышение налогов
инициатива
В США готовят масштабное повышение налогов
Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»
позиция
Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

За два месяца на русский язык пожаловались почти тысячу раз

366

За два месяца в адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило 944 сообщения от граждан о нарушении языкового законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена в среду.

«За два месяца действия статьи 30 языкового закона (с 16 января по 16 марта 2021) в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 944 сообщение от граждан Украины относительно защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственной языке», говорится в сообщении.

Сообщается, что больше всего обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области — 368. С Львовской области поступило 88 обращений, касающихся преимущественно нарушений в других регионах Украины, а именно во Львовской области — 3, из Харьковской — 74, Одесской — 38, Днепропетровской — 35, Черниговской — 32, Запорожской и Полтавской — по 19 Винницкой — 10.

По данным офиса омбудсмена, 382 обращение касается отсутствия украинской версии веб-сайтов о предоставлении услуг интернет-магазинов, часть сайтов по умолчанию имеет негосударственный язык.

Языковой омбудсмен отметил, что в восточных, южных и западных областях Украины — незначительное количество возможных нарушений

«211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания (предоставление услуг осуществлялось на государственном языке как в отдельных магазинах, так и в магазинах крупных торговых сетей, супермаркетах, заведениях общественного питания, банковских учреждениях, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках). Продолжает расти количество обращений о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании государственного языка депутатами местных советов поступило 48 сообщений граждан», — указывает канцелярия.

Читайте также: Грузия хочет получать электроэнергию из Европы по дну Черного моря

С 16 января 2021, в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. Штраф за систематические нарушения закона составляет от 5 100 до 6 800 гривен.

русский язык, языковой закон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 17 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами – это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем для Украины может быть опасным «монетарное смягчение»

В сообществе «Смягчай и будет всем счастье» есть особо опасная группировка, работающая под девизом «Печатай с ними! Печатай, как они! Печатай лучше/больше них». Эмиссия им представляется сейчас полезным инструментом стимулирования роста экономики. Объясню – почему в развивающихся странах (включая Украину) опасны меры нетрадиционной монетарной политики (а-ля QE), применяемые Центробанками ведущих стран мира.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016