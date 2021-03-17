За два месяца на русский язык пожаловались почти тысячу раз

За два месяца в адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило 944 сообщения от граждан о нарушении языкового законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена в среду.

«За два месяца действия статьи 30 языкового закона (с 16 января по 16 марта 2021) в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 944 сообщение от граждан Украины относительно защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственной языке», говорится в сообщении.

Сообщается, что больше всего обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области — 368. С Львовской области поступило 88 обращений, касающихся преимущественно нарушений в других регионах Украины, а именно во Львовской области — 3, из Харьковской — 74, Одесской — 38, Днепропетровской — 35, Черниговской — 32, Запорожской и Полтавской — по 19 Винницкой — 10.

По данным офиса омбудсмена, 382 обращение касается отсутствия украинской версии веб-сайтов о предоставлении услуг интернет-магазинов, часть сайтов по умолчанию имеет негосударственный язык.

Языковой омбудсмен отметил, что в восточных, южных и западных областях Украины — незначительное количество возможных нарушений

«211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания (предоставление услуг осуществлялось на государственном языке как в отдельных магазинах, так и в магазинах крупных торговых сетей, супермаркетах, заведениях общественного питания, банковских учреждениях, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках). Продолжает расти количество обращений о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании государственного языка депутатами местных советов поступило 48 сообщений граждан», — указывает канцелярия.

С 16 января 2021, в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. Штраф за систематические нарушения закона составляет от 5 100 до 6 800 гривен.