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Оппозиция Беларуси хочет повторные выборы в сентябре или октябре

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Оппозиция Беларуси хочет повторные выборы в сентябре или октябре

Оппозиция Беларуси призывает к повторному проведению выборов в стране в сентябре или октябре. Об этом сообщила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступая в среду по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Что касается нашего плана. Крайних сроков тут быть не может. Конечно, мы хотим, чтобы новые выборы состоялись в сентябре, и для этого мы должны начать диалог в мае. Поэтому люди начинают вторую волну протеста на земле в Беларуси. Поэтому сейчас — ключевой момент для всего международного сообщества, чтобы оказать максимальное давление на режим, дабы он ответил на наш призыв к диалогу», — сказала Тихановская.

С ее точки зрения, при участии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе надо начинать вести «переговоры о новых выборах в сентябре или октябре текущего года».

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В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.

Беларусь, Светлана Тихановская
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