Оппозиция Беларуси хочет повторные выборы в сентябре или октябре

Оппозиция Беларуси призывает к повторному проведению выборов в стране в сентябре или октябре. Об этом сообщила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступая в среду по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
«Что касается нашего плана. Крайних сроков тут быть не может. Конечно, мы хотим, чтобы новые выборы состоялись в сентябре, и для этого мы должны начать диалог в мае. Поэтому люди начинают вторую волну протеста на земле в Беларуси. Поэтому сейчас — ключевой момент для всего международного сообщества, чтобы оказать максимальное давление на режим, дабы он ответил на наш призыв к диалогу», — сказала Тихановская.
С ее точки зрения, при участии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе надо начинать вести «переговоры о новых выборах в сентябре или октябре текущего года».
В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016