Словакия продлила чрезвычайное положение до конца апреля

Правительство Словакии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до 28 апреля, а также запретить все туристические путешествия за границу.

Об этом сообщает dpa.

Отмечается, что правительство решило продлить чрезвычайное положение, которое должно было завершиться в пятницу, еще на 40 дней.

В рамках режима ЧП власти разрешено, среди прочего, распоряжаться набором и перемещением медицинских работников, а также вводить комендантский час.

Словакия, правительству которой в последние месяцы не удавалось внедрить четкую стратегию борьбы с пандемией COVID-19, стала лидером в ЕС по количеству умерших от коронавируса за последние недели.