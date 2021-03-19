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Названы самые счастливые страны – Украина в конце списка

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Названы самые счастливые страны – Украина в конце списка

Финляндия уже четвертый год подряд признается самой счастливой страной в мире. Такая оценка содержится в обнародованном в пятницу Всемирном докладе счастья 2021 года, подготовленном по заказу ООН.

В рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с заметным отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства.

В пятерку самых счастливых вошли Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

Украина за год поднялась на 13 строчек в рейтинге. Сейчас Украина занимает 110 место из 149 стран мира. Соседняя Россия в этом рейтинге переместилась на 60-е место с прошлогоднего 73-го.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.

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Среди факторов счастья для жителей Финляндии часто называются близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг.

счастье, рейтинг
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