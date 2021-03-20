В Великобритании сделали прививки от COVID-19 половине взрослого населения

Половина взрослых жителей Великобритании получила, как минимум, одну дозу вакцины от коронавируса, заявил в субботу глава Минздрава Мэтт Хэнкок.
«Половина всех взрослых жителей в Соединенном Королевстве была вакцинирована. Каждая прививка на шаг возвращает нас к нормальной жизни, так что когда наступит ваша очередь, вакцинируйтесь», — написал он в Твиттере.
Накануне министр сообщил, что 19 марта рекордное число жителей Британии получило вакцину. Западные СМИ в свою очередь уточняют, что среди них был премьер-министр Борис Джонсон: ему сделали прививку в той же больнице, где он почти год назад лечился от тяжелой формы COVID-19.
Однако на этой неделе в Национальной службе здравоохранения сообщили, что с 29 марта на четыре недели распределение вакцин по стране будет существенно сокращено.
Но в правительстве подчеркивали, что эти изменения в программе вакцинации, вызванные сокращением поставок от крупнейшего производителя вакцин в мире — Института сыворотки Индии, не повлияет на планы начать в ближайшие месяцы отмену ограничительных мер.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 4,28 млн заражений, более 126 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016