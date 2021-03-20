В странах ЕС проходят демонстрации против ограничений из-за пандемии

Сразу в нескольких странах ЕС сегодня проходят акции протеста против ограничений из-за пандемии. Их разгоняет полиция.
Так, правоохранительные органы Нидерландов разогнали организованную на Музейной площади Амстердама демонстрации против мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
Днем на площади собралось несколько сотен человек, среди которых были замечены ветераны военных действий и медсестры. Они развернули плакаты, один из которых гласил «Сертификат о вакцинации = апартеид», и скандировали различные лозунги, такие как «Любовь, свобода, нет диктатуре».
Акция не была санкционирована муниципалитетом, а многие ее участники не соблюдали требуемую дистанцию в 1,5 м и были без масок.
Вмешательство полиции потребовалось после того, как часть демонстрантов отказалась подчиниться указаниям и разойтись. Для разгона демонстрации полицейским пришлось задействовать конную полицию и водометы.
Беспорядки и столкновения протестующих с полицейскими произошли в субботу и на демонстрации в немецком городе Кассель (федеральная земля Гессен). Полицейские применили дубинки и перцовый газ.
В центре города на акцию под названием «Свободные граждане Касселя — основные права и демократия» собрались тысячи ковид-диссидентов. Протестующие не соблюдали масочный режим и правило социальной дистанции и не следовали указаниям властей. Ранее администрация города запретила собрания из-за эпидемической ситуации.
После того, как полиция попыталась не допустить шествие, дело дошло до беспорядков и столкновений протестующих как со стражами правопорядка, так и с участниками проходившей рядом ответной демонстрации.
Акции протеста ковид-диссидентов проходят в субботу и в других городах Германии, в том числе в Берлине.
Также акции против ограничительных мер проходят в субботу в нескольких городах Финляндии. В Хельсинки сотни участников протестного марша прошли с плакатами по центральным улицам города.
Демонстранты призывали власти ослабить ограничения, гарантировать право на работу и свободу передвижения.
Похожие манифестации протеста прошли также в финских городах Оулу и Сейнайоки.
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