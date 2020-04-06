В ЕС боятся, что коллапс экономики одной из стран приведет к краху всей Европы

Падение экономики одной из европейских стран спровоцирует экономический крах во всей Европе. Такое мнение выразил в понедельник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, выступая в эфире телеканала LCI.
«Если упадет экономика одной страны, то вся Европа потерпит крах, — заявил еврокомиссар. — Принцип „каждый сам за себя“ не сработает, потому что мы полностью интегрированная экономика в рамках Европейского Союза». Бретон также отметил, что ни одна страна «не может позволить себе финансировать планы восстановления в одиночку».
Ранее он заявил, что Евросоюз потеряет 2,5-3% ВВП за месяц самоизоляции граждан в условиях распространения коронавируса.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.
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