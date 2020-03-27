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Макрон заговорил о риске распада Евросоюза

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Макрон заговорил о риске распада Евросоюза

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил лидеров европейских стран, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза, если страны-участницы не проявят солидарность в преодолении подобного кризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ситуацией.

Заявление Макрона прозвучало на селекторном совещании, которое провели лидеры 27 стран Евросоюза в четверг, 26 марта, рассказал источник агентства.

«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенского соглашения», — заявил президент Франции.

Ранее, 22 марта, французская Liberation со ссылкой на источники в офисе президента сообщила, что тот оказал давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По версии источников издания, последний ввел ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за ультиматума Макрона, который пригрозил закрыть границу между Францией и Британией. Французский лидер был недоволен тем, что Лондон не предпринимает действий по сдерживанию распространения вируса. «Мы вынуждены были явно пригрозить ему, чтобы заставить наконец пошевелиться», — рассказал собеседник газеты, имея в виду Джонсона.

С речью к нации, посвященной распространению коронавируса, Макрон обратился 16 марта. Его выступление посмотрели рекордные 35 млн человек. Президент призвал французов сохранять спокойствие, но объявил, что с этого дня в стране на 15 дней разрешают только необходимые передвижения, например для покупки лекарств или ради работы, если нет возможности сделать это удаленно.

За время, в течение которого Европа стала основным очагом распространения коронавирусной инфекции, рейтинг доверия французов Макрону вырос на 13%. Сейчас ему доверяют больше половины граждан (52%), и это самый высокий показатель за два года (в августе 2018-го — лишь 34%).

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По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта, общее число выявленных зараженных коронавирусом в странах Европы достигло 250 287 (плюс 29 771 за сутки), из них 13 950 человек умерли (плюс 1964 за сутки).

Во Франции к 26 марта были выявлены 29,5 тыс. носителей нового коронавируса, 1698 человек умерли (данные Университета Хопкинса). Наиболее напряженная ситуация сложилась в Италии, где число выявленных случаев заражения практически сравнялось с показателями Китая — 80,5 тыс. против 81,7 тыс. человек.

ЕС, Эммануэль Макрон, коронавирус
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