В Армении назвали число погибших при эскалации конфликта в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по последним официальным данным потери армянской стороны при эскалации конфликта в Карабахе составляют 3250 человек, передает Sputnik Армения.

«Мы понесли тяжелые потери в войне, есть люди, заявляющие о 10 тысячах погибших. Но официальная цифра (погибших — ред.) 3250», — сказал Пашинян в субботу в ходе встречи с жителями Арагацотнской области страны.

Он добавил, что есть еще 189 семей, ожидающих результатов экспертизы ДНК, и список пропавших без вести, который требует уточнений. По словам премьера, даже если выяснятся новые обстоятельства, число погибших не превысит 4 тысячи.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.