Кипр не откроется для украинских туристов до 1 апреля

Власти Республики Кипр не включили Украину в число стран, туристы из которых смогут приехать на остров в последнюю неделю марта. Об этом свидетельствует обнародованный в понедельник реестр деления государств на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации, который вступает в силу 25 марта.

Как и в нынешнем недельном списке, который был оглашен 15 марта, вместе с Украиной с «серую» категорию стран включены Великобритания, Израиль, ОАЭ, Россия, Иордания, Ливан, Египет, Беларусь и Руанда. Из стран этой группы приезд на остров разрешен только гражданам Кипра и членам их семей (их супругам-иностранцам и их несовершеннолетним детям), гражданам стран Европейского союза, гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии; лицам, которые могут проживать на Кипре на легальной основе; дипломатам и сотрудникам международных миссий, гражданам третьих стран, обладающим правом въезда на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей этого островного государства.

Кроме собственно разрешения на прилет, гражданам стран «серой» группы, у которых есть право прибытия на Кипр, предстоит либо иметь при себе сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сданном не ранее, чем за 72 часа до вылета, либо в качестве альтернативы пройти этот тест уже в кипрском аэропорту за свой счет. Затем им придется провести 14 дней в самоизоляции. Этот срок может быть сокращен до 10, если на десятый день пребывания в карантине они захотят сдать за свой счет новый тест на коронавирус и он окажется отрицательным. Результат этого теста следует отправить на электронный адрес monada@mphs.moh.gov.cy. Пассажирам из стран «серой» категории, так же как и любых других групп, для прибытия на остров необходимо еще за сутки до вылета на Кипр в обязательном порядке заполнить онлайн иммиграционную карту CyprusFlightPass.