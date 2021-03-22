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В Черкасской области тоже ужесточают карантин, несмотря на «оранжевую» зону

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В Черкасской области тоже ужесточают карантин, несмотря на «оранжевую» зону

В понедельник, 22 марта, в Черкасской области ужесточают карантинные ограничения. Местные власти таким образом хотят исключить попадание региона в «красную» зону.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook.

«Мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в „красной зоне“... нам уже придется идти на другие условия», — написал он.

Так, с сегодняшнего дня под временным запретом находятся массовые развлекательные и другие мероприятия. Также в регионе работа ресторанов, кафе, баров, ночных заведений ограничена до 23:00.

Кроме того, в общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

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При этом глава ОГА попросил мэров городов Черкасской области увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты.

Скичко также добавил, что в Черкассах и области расширят количество койкомест для больных коронавирусом.

«До 25 марта следим за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры», — подчеркнул он.

Напомним, на сегодняшний день Черкасская область находится в «оранжевой» зоне.

карантин, Черкасская область
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