СМИ обнародовали предложения Украины, России, Германии и Франции по мирному урегулированию конфликта на Донбассе

Нежелание Украины иметь дело с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками завело переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в тупик, в связи с чем Франция и Германия предложили разделить соглашения на так называемые кластеры, сообщила газета «Коммерсантъ».

Идея в том, чтобы согласовать последовательность действий сторон по реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» и затем передать кластеры в трехстороннюю контактную группу в виде рекомендаций для разработки там «дорожной карты». Планируется, что она станет финальным мирным планом урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями.

Издание ознакомилось с тремя проектами кластеров: украинским проектом от 19 января, обновленным проектом Франции и Германии от 8 февраля и российскими поправками к франко-германскому проекту от 16 февраля. К работе над кластерами опосредованно — по запросу российской стороны — присоединились представители ДНР и ЛНР. Их комментарии к украинскому документу советникам передал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По информации издания, на франко-германский проект и российские комментарии к нему Украина еще не отреагировала.

Франко-германский проект содержит 11 кластеров.

В кластере А семь пунктов: полное прекращение огня, разминирование, отвод тяжелого вооружения, разведение сил на новых участках линии соприкосновения, открытие дополнительных пунктов пропуска, освобождение и обмен задержанными, безопасный и надежный доступ специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по всей Украине.

В кластере В четыре пункта. «Формула Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, включается в украинское законодательство. Затем руководители стран «нормандской четверки» одобряют «дорожную карту», а Киев согласует с ДНР и ЛНР в контактной группе все правовые акты, которые будут касаться этих частей Донбасса. Последний пункт кластера предусматривает проведение конституционной реформы в Украине, предусматривающей децентрализацию и принятие законов об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), о местных выборах, об амнистии и об особой экономической зоне.

Кластер C предусматривает «начало вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников из ОРДЛО» и «начало разоружения всех незаконных группировок в ОРДЛО, за исключением народной милиции».

Кластер D включает в себя вступление в силу конституционной реформы, также на Украине временно начинают действовать законы о местных выборах в ОРДЛО и особой экономической зоне там.

Кластер Е описывает завершение вывода иностранных формирований и процесса разоружения. В нем говорится о том, что безопасность в ОРДЛО должны поддерживать совместные патрули украинской полиции и местной народной милиции — при участии и посредничестве СММ ОБСЕ. Там же говорится о расширении за счет ОБСЕ международного присутствия вдоль границы Украины.

Кластер F предусматривает бессрочное вступление в силу закона о местных выборах, который, согласно минским соглашениям, должен учитывать особенности ОРДЛО.

После этого, говорится в кластере G, в Донбассе проводятся местные выборы, и в день их проведения вступает в силу закон Украины «О временном порядке местного самоуправления в ОРДЛО».

Далее, говорится в кластере H, Украина начинает восстанавливать полный контроль над своей границей — тем ее участком, который Киев с 2014 года не контролирует из-за конфликта.

Затем, указано в кластере I, временно вступает в силу закон об амнистии, под который должны попасть участники событий на востоке Украины.

После этого, согласно кластеру J, завершается восстановление Украиной контроля над границей.

В финальном кластере К говорится, что конституционная реформа и законы об особом статусе ОРДЛО, амнистии и особой экономической зоне вступят в силу на постоянной основе в том случае, если выборы местной власти на этих территориях «в целом прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ».

В сопроводительном письме советники президента Франции и канцлера Германии Эммануэль Бонн и Ян Хеккер отметили, что этот документ лишь основа, которую предстоит расширить компромиссными предложениями.

Украинский и российский проекты, основанные на этом документе, более детальны и существенно отличаются друг от друга, узнало издание. В частности, Киев предложил утвердить его предложение целиком, в то время как российская сторона настаивает на постатейном и письменном согласовании каждого блока.

В украинской и российской версиях есть и другие различия. Россия придерживается ритма, зафиксированного в «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений». Украина, неоднократно заявлявшая, что ее этот документ не устраивает, использует в преамбуле формулировку, что «действия и меры, противоречащие минским соглашениям, не должны включаться». Но далее предлагает кластеры, которые представители ОРДЛО в своих комментариях назвали противоречащими минским договоренностям, отметило издание.

В кластере о полном и окончательном прекращении огня Россия акцентирует внимание на гарантиях режима «тишины». Так, Козак указал в этом кластере на необходимость «прозрачного и надежного механизма» верификации (отсутствия) нарушений указанного режима» при помощи совместного центра по контролю и координации. Во втором пункте этого кластера Москва предложила зафиксировать «устранение верифицированных нарушений линии отвода, допущенных Украиной и/или ОРДЛО». С верификации режима прекращения начинается п. 3 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», отметило издание. В то же время в украинской версии этого кластера говорится о полном и всеобъемлющем прекращении огня, однако без упоминания о верификации и устранении нарушений.

В политическом разделе кластера B Киев предложил будущую «дорожную карту» лишь обсудить в ТКГ, а согласовать документ уже внутри «нормандской четверки», после чего провести саммит с участием Германии, России, Украины и Франции, чтобы они утвердили финальный мирный план. Представители ДНР и ЛНР, в свою очередь, заявили, что одобрение «дорожной карты» без согласования с ними противоречит минским соглашениям. Москва также настаивает на том, что согласование и утверждение карты в «нормандском формате» без участия самопровозглашенных республик Донбасса будет нарушением прав и полномочий региона, предусмотренных минскими договоренностями и резолюцией Совета Безопасности ООН.

Позиция российской стороны заключается в том, что рекомендации Германии и Франции в форме согласованных кластеров нужно передать в ТКГ, где переговорщики от Киева, ДНР и ЛНР подготовят «дорожную карту», которую должны одобрить с одной стороны украинские власти, а с другой — существующие органы власти самопровозглашенных республик Донбасса.

Помимо этого в украинских кластерах не встречается словосочетание «особый статус», используемое в минских соглашениях применительно к ОРДЛО. В то же время в российской версии при перечислении специальных законов подчеркивается, что они должны обеспечить «функционирование особого статуса на постоянной основе». Москва также упоминает об отмене или изменении украинских законов «Об образовании», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и других законов «по согласованному с ОРДЛО перечню».

20 марта Козак по итогам видеоконференции представителей «нормандской четверки» направил письмо странам-участницам, в котором обвинил Украину в отказе соблюдать режим прекращения огня. Он предложил странам-участницам зафиксировать обязательство Украины дать письменную позицию по выполнению франко-германского проекта «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» и по российским предложениям к нему.

Помимо этого Козак предложил сторонам изменить порядок проведения заседаний: ввести принцип ротации на переговорах, чтобы функцию председателя по очереди выполнял каждый из четырех участников. По его словам, прогресса в переговорах не удается добиться в том числе и из-за «ненадлежащей организации».

В Украине предложение Козака назвали «манипулятивным». «Ни при каких условиях не можем согласиться», — заявил глава ОП Ермак. Он добавил, что Украина готова к проведению дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений, прекращения огня и урегулирования конфликта в целом.