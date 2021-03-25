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Трамп ведет переговоры о создания собственной социальной сети

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Трамп ведет переговоры о создания собственной социальной сети

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть, сообщает Axios со ссылкой на многочисленные источники.

Среди приложений для социальных сетей, с которыми ведет переговоры экс-президент и его советник Дэн Скавино, одним из главных претендентов является малоизвестная платформа для соцсетей FreeSpace, сообщили источники Axios.

По словам осведомленного собеседника, Трамп еще не принял окончательного решения по поводу социальной сети.

«Это может быть любая из нескольких компаний из большого числа встреч, проводимых на этой неделе», — сказал источник.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил Fox News в воскресенье, что бывший президент США планирует через две-три недели создать собственную соцсеть, чтобы через неё возобновить общение с согражданами.

«Я думаю, что бывший президент Трамп вернётся в соцсети через два-три месяца, причём он сделает это через собственную социальную сеть», — сказал он телеканалу Fox News.

Миллер полагает, что новая платформа «будет самым модным из того, что есть в соцсетях. Она полностью изменит мир соцсетей».

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Крупнейшие американские соцсети приостановили действие аккаунтов Трампа после беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января 2021 года. По мнению руководителей соцсетей, Трамп своими заявлениями косвенно подтолкнул поддерживающих его демонстрантов к насилию.

Трамп, согласно опросам, по сей день сохраняет популярность у республиканского электората. Он давал понять, что уходить с политической арены не собирается.

Дональд Трамп, соцсети
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