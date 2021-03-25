Столтенберг не смог сказать, когда Украина и Грузия вступят в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока невозможно определить сроки вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс, поскольку для этого нужен консенсус. Об этом он заявил в четверг во время выступления на организованном Университетом Южной Флориды виртуальном мероприятии.
«В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте... мы заявили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Мы не определили сроки», — отметил Столтенберг. «Мы сейчас помогаем Украине и Грузии приблизиться к членству. Мы помогаем им в проведении реформ в сфере безопасности, укреплении демократического контроля над вооруженными силами, в том, чтобы постепенно приблизиться к стандартам НАТО и приблизиться к членству в альянсе», — сказал генсек НАТО.
«Но решение о членстве принимается консенсусом. С этим должны согласиться все союзники. Поэтому я не могу назвать время, когда союзники посчитают, что Украина и Грузия в полной мере готовы присоединиться к альянсу», — добавил Столтенберг.
Генсек также утверждал, что «представление о том, что расширение НАТО является угрозой или провокацией, является опасным, это не соответствует действительности». По версии Столтенберга, «Россия перестала верить во взаимодействие, сотрудничество» с альянсом.
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