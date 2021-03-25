Байден хочет к маю вакцинировать 200 млн американцев

Соединенные Штаты должны сделать не менее 200 млн прививок от нового коронавируса в течение первых 100 дней новой администрации. Об этих планах президент США Джо Байден объявил в четверг в Белом доме перед началом своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства.
«Восьмого декабря я сообщил, что надеюсь, что в мои первые 100 дней будут сделаны 100 млн прививок. Мы достигли этой цели на прошлой неделе, на 58-й день президентства, за 42 дня до срока. Сегодня я ставлю вторую цель, а именно — к моему 100-му дню пребывания на посту президента мы сделаем 200 млн прививок. Именно 200 млн доз за 100 дней», — сказал глава государства.
Инаугурация Байдена состоялась 20 января.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 30 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 545,4 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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