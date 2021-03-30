СБУ опять проводит обыски у членов общественного движения Медведчука

Служба безопасности Украины 30 марта проводит следственные действия в отношении членов общественной организации «Украинский выбор».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.

Следственные действия происходили в более 10 регионах страны. Изъятая доказательная база добавлена к материалам дела.

В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь.

В СБУ отмечают, что досудебным следствием уже якобы установлено, что члены «Украинский выбор» во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти.

Следователи Службы безопасности Украины продолжают следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Ранее уличенным представителям ОО уже объявлено о подозрениях по этим статьям.