СБУ опять проводит обыски у членов общественного движения Медведчука

Служба безопасности Украины 30 марта проводит следственные действия в отношении членов общественной организации «Украинский выбор».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.
Следственные действия происходили в более 10 регионах страны. Изъятая доказательная база добавлена к материалам дела.
В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь.
В СБУ отмечают, что досудебным следствием уже якобы установлено, что члены «Украинский выбор» во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти.
Следователи Службы безопасности Украины продолжают следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Ранее уличенным представителям ОО уже объявлено о подозрениях по этим статьям.
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