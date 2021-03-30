Указ Зеленского об отмене назначения судей КС обжаловали в Верховном суде

В Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".
"29 марта 2021г. в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 27 марта 2021г. №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года №256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины", - сказано в сообщении на сайте Верховного суда.
Иску присвоен регистрационный номер дела - №9901/96/21.
Как известно, 27 марта президент Зеленский издал указ, которым отменил указы президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. Указ вступил в силу со дня его опубликования.
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