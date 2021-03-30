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Украина хочет договориться о рефинансировании евробондов на $1 млрд, выпушенных под гарантии США

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Украина хочет договориться о рефинансировании евробондов на $1 млрд, выпушенных под гарантии США

Начало работы новой администрации США дает возможность поднять вопрос о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«... мы получили возможность снова поднять этот вопрос в части переговоров с нашими международными партнерами. И как только у нас будет какой-то результат, мы вам сообщим отдельно», — сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Марченко напомнил, что госбюджет-2021 предусматривает внешние заимствования почти на 180 млрд грн (почти $6,5 млрд по текущему курсу) из внешних источников. Он подчеркнул, что ключевым приоритетом является получение их от таких институциональных инвесторов, как МВФ, ЕС и Всемирный банк.

Как сообщалось, Украина 23 сентября 2016 года разместила пятилетние евробонды на $1 млрд под гарантии США по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%. Организаторы размещения — Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Перед этим Украина и США в июне того же года подписали соглашение о предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд. Средства намечено было использовать на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пункта превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.

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Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Согласно данным СМИ, в период администрации Дональда Трампа попытки добиться выделения таких гарантий для рефинансирования первых двух выпусков завершились безрезультатно. Они были погашены в срок и в полном объеме.

США, евробонды, Сергей Марченко
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