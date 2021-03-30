Украина хочет договориться о рефинансировании евробондов на $1 млрд, выпушенных под гарантии США

Начало работы новой администрации США дает возможность поднять вопрос о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«... мы получили возможность снова поднять этот вопрос в части переговоров с нашими международными партнерами. И как только у нас будет какой-то результат, мы вам сообщим отдельно», — сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Марченко напомнил, что госбюджет-2021 предусматривает внешние заимствования почти на 180 млрд грн (почти $6,5 млрд по текущему курсу) из внешних источников. Он подчеркнул, что ключевым приоритетом является получение их от таких институциональных инвесторов, как МВФ, ЕС и Всемирный банк.
Как сообщалось, Украина 23 сентября 2016 года разместила пятилетние евробонды на $1 млрд под гарантии США по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%. Организаторы размещения — Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.
Перед этим Украина и США в июне того же года подписали соглашение о предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд. Средства намечено было использовать на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.
Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пункта превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.
Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.
Согласно данным СМИ, в период администрации Дональда Трампа попытки добиться выделения таких гарантий для рефинансирования первых двух выпусков завершились безрезультатно. Они были погашены в срок и в полном объеме.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016