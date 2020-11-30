Арахамия надеется на рефинансирование евробондов на $1 млрд под гарантии США

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия надеется, что Украина сможет договориться с новой администрацией Белого дома о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

«В сентябре 2021 наступает срок погашения третьего выпуска облигаций внешнего государственного займа под гарантии США объемом $1 млрд. Мы надеемся, что с приходом новой администрации Белого дома нам удастся договориться с нашими стратегическими партнерами о рефинансировании этого займа», — сказал Арахамия в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, перевыпуск еврооблигаций под гарантию США означает финансирование госбюджета Украины на льготных условиях, которое особенно важно в следующем году, когда на сентябрь приходится пик выплат по внешнему долгу в Украине.

Как сообщалось, Украина 23 сентября 2016 года разместила евробонды на $1 млрд под гарантии США по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%. Организаторы размещения — Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет, максимальная ставка купона — 2,5% годовых.

Перед этим Украина и США в июне подписали соглашение о предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд. Средства намечено было использовать на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.

Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Согласно данным агентства, в период администрации Трампа попытки добиться выделения таких гарантий для рефинансирования первых двух выпусков завершились безрезультатно. Они были погашены в срок и в полном объеме.