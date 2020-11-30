Войти
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
позиция
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
Законопроекты о КС появятся в Раде не ранее 15 декабря
парламент
Законопроекты о КС появятся в Раде не ранее 15 декабря

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

госдолг
RSS

Арахамия надеется на рефинансирование евробондов на $1 млрд под гарантии США

147
Арахамия надеется на рефинансирование евробондов на $1 млрд под гарантии США

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия надеется, что Украина сможет договориться с новой администрацией Белого дома о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

«В сентябре 2021 наступает срок погашения третьего выпуска облигаций внешнего государственного займа под гарантии США объемом $1 млрд. Мы надеемся, что с приходом новой администрации Белого дома нам удастся договориться с нашими стратегическими партнерами о рефинансировании этого займа», — сказал Арахамия в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, перевыпуск еврооблигаций под гарантию США означает финансирование госбюджета Украины на льготных условиях, которое особенно важно в следующем году, когда на сентябрь приходится пик выплат по внешнему долгу в Украине.

Как сообщалось, Украина 23 сентября 2016 года разместила евробонды на $1 млрд под гарантии США по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%. Организаторы размещения — Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет, максимальная ставка купона — 2,5% годовых.

Перед этим Украина и США в июне подписали соглашение о предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд. Средства намечено было использовать на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.

Читайте также: Moderna заявила о 100% эффективности своей вакцины от COVID

Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Согласно данным агентства, в период администрации Трампа попытки добиться выделения таких гарантий для рефинансирования первых двух выпусков завершились безрезультатно. Они были погашены в срок и в полном объеме.

США, евробонды, Давид Арахамия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 30 ноября 2020
Воскресенье, 29 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Виктор Суслов
Виктор Суслов
экономист, министр экономики Украины (1997–1998)

Почему Украине не светит процветание

Весной этого года Верховная Рада провела секвестр бюджета-2020 и изменила параметры, в частности, увеличила размер планируемого дефицита почти до 8% (на сумму в 300 млрд гривен). Именно в этом кроется корень наших нынешних проблем – огромной дыры в бюджете. Наша власть явно погорячилась, когда, не имея надежных источников покрытия дефицита, утвердила его настолько большим.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «Большом строительстве» (окончание)

Не исключено, что при нынешних издержках инфраструктурное строительство внесет отрицательный вклад в экономический рост. Грубо говоря, строят вместо старой дороги новую, но при этом изымают из конкурентных секторов столько ресурсов, что в результате машин по ней будет ездить меньше, чем по старой. Куда экономику СССР привел акцент на инфраструктурные мегапроекты, хорошо известно. Но либо кое-кто этого не понимает. Либо кое-кого это не смущает (возможно, даже вдохновляет).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016