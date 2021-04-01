В Украине резко выросло число новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявили 17 569 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской областях. Выздоровевших – 9 602 человек, умерло 421 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 5 160 человек; летальных случаев - 421; выздоровело – 9 602 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 21 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, 30 марта было 10 533 новых случая инфицирования COVID-19, 29 марта сообщалось о 8 346 новых случаях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 691 737 человек, 33 246 пациентов скончались, 1 323 083 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.