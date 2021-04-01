Госбюджет в марте перевыполнен на 8% от плана

Доходы государственного бюджета Украины в марте 2021 года составили 108 млрд грн, что на 8% превышает плановый показатель и на 22,4% — прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в четверг информации, общий фонд бюджета в марте получил 94,8 млрд грн, что на 5,7% больше плана и на 21% превышает показатель марта-2020.

Что касается показателей бюджетных доходов за январь-март, то они перевыполнены в 2021 году на 5,7% от плана и на 19,2% превышают прошлогодний уровень за аналогичный период. В целом за три месяца этого года госбюджет получил почти 251,5 млрд грн, в том числе по общему фонду — 219,7 млрд грн, что на 4,7% выше плана и на 19,9% больше января-марта-2020.

Как указало казначейство, таможня в марте текущего года принесла почти 34,3 млрд грн, что на 8,6% больше ожидаемого показателя и на 39,9% выше показателя аналогичного месяца минувшего года. В январе-марте нынешнего года таможенные поступления составили 83,4 млрд грн, что на 3,7% превысило индикатив Минфина и на 27,8% — прошлогодний уровень.

Налоговые поступления в марте принесли в бюджет 57,6 млрд грн, эта сумма на 5,4% больше планового уровня и на 12,3% — прошлогоднего.

За январь-март этого года налоговые поступления принесли 128,6 млрд грн и были на 6,2% выше ожидаемого показателя и на 16,1% — января-марта-2020, указало ГКСУ.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в марте снизилось до 12 млрд грн по сравнению с 12,47 млрд грн в феврале.

Доходы местных бюджетов в минувшем месяце были на 4% выше ожидаемого уровня — 27 млрд грн, что на 24,4% выше марта-2020.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце почти 27 млрд грн, что на 12,6% больше, чем в марте-2020.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы — 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.