Войти
Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе
официально
Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе
Байден представил план собственной «Большой стройки» на $2 трлн
инициатива
Байден представил план собственной «Большой стройки» на $2 трлн

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

Госбюджет в марте перевыполнен на 8% от плана

317
Госбюджет в марте перевыполнен на 8% от плана

Доходы государственного бюджета Украины в марте 2021 года составили 108 млрд грн, что на 8% превышает плановый показатель и на 22,4% — прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в четверг информации, общий фонд бюджета в марте получил 94,8 млрд грн, что на 5,7% больше плана и на 21% превышает показатель марта-2020.

Что касается показателей бюджетных доходов за январь-март, то они перевыполнены в 2021 году на 5,7% от плана и на 19,2% превышают прошлогодний уровень за аналогичный период. В целом за три месяца этого года госбюджет получил почти 251,5 млрд грн, в том числе по общему фонду — 219,7 млрд грн, что на 4,7% выше плана и на 19,9% больше января-марта-2020.

Как указало казначейство, таможня в марте текущего года принесла почти 34,3 млрд грн, что на 8,6% больше ожидаемого показателя и на 39,9% выше показателя аналогичного месяца минувшего года. В январе-марте нынешнего года таможенные поступления составили 83,4 млрд грн, что на 3,7% превысило индикатив Минфина и на 27,8% — прошлогодний уровень.

Налоговые поступления в марте принесли в бюджет 57,6 млрд грн, эта сумма на 5,4% больше планового уровня и на 12,3% — прошлогоднего.

За январь-март этого года налоговые поступления принесли 128,6 млрд грн и были на 6,2% выше ожидаемого показателя и на 16,1% — января-марта-2020, указало ГКСУ.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в марте снизилось до 12 млрд грн по сравнению с 12,47 млрд грн в феврале.

Читайте также: Военная разведка предупредила о возможности вторжения войск РФ в Украину

Доходы местных бюджетов в минувшем месяце были на 4% выше ожидаемого уровня — 27 млрд грн, что на 24,4% выше марта-2020.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце почти 27 млрд грн, что на 12,6% больше, чем в марте-2020.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы — 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

бюджет-2021
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016