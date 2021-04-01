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Банкиры ожидают укрепления курса гривны во II квартале

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Банкиры ожидают укрепления курса гривны во II квартале

Курс гривны после ослабления в конце марта укрепится во втором квартале за счет роста продажи валюты аграриями перед началом полевых работ, к такому мнению склоняется большинство банкиров, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина».

«В ближайшее время гривна будет получать поддержку от продажи иностранной валюты аграриями под проведение весенних полевых работ, что, скорее всего, приведет к небольшому укреплению нацвалюты», — сказал начальник аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов.

По его мнению, наиболее вероятным диапазоном колебаний обменного курса во втором квартале представляется диапазон 27-28 грн/$1, с умеренным вектором движения в сторону временного укрепления.

Блинов добавил, что, несмотря на неопределенность с перспективами карантина, вряд ли фактор их усиления станет определяющим драйвером украинского валютного рынка во втором квартале.

Его мнение разделяет главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий, который ожидает сезонного укрепления гривны во втором квартале до 27,0-27,5 грн/$1 и прогнозирует, что, по возможности, НБУ попытается пополнить резервы за счет выкупа избыточного предложения иностранной валюты.

«Дополнительный положительный фон для гривны может быть создан активными переговорами с МВФ касательно первого пересмотра действующей программы SBA и ускорением пока довольно медленных темпов вакцинации населения», — отметил аналитик.

Подобное мнение высказал директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив, который прогнозирует ревальвацию курса гривны с перспективой укрепления до 27,00 грн/$1.

«Учитывая сохранение высоких цен на основные товарные позиции украинского экспорта, начало посевной кампании (сезонный фактор увеличения продаж валюты со стороны агробизнеса), наличие интереса к вложениям в ОВГЗ со стороны нерезидентов, я не ожидаю роста курса выше 28 грн/$1», — пояснил он.

Кроме того, ужесточение карантинных мер и низкие темпы вакцинации в Украине, ограничивают восстановление спроса на валюту как со стороны населения (туристические поездки), так и бизнеса, особенно в сфере торговли, отметил эксперт Аккордбанка.

Он указал, что также важным является фактор достижения договоренностей с МВФ, что может усилить курс, а поведение регулятора на межбанке будет определять глубину укрепления курса, и маловероятно, что она будет такой, как два года назад (25-26 грн/$1).

«Есть шанс реализовать выход из коридора 27,60-28,00 грн/$1 вниз уже в апреле с целями 27,0-27,2 грн/$1, чему будет способствовать фактор сезонности и по-прежнему отрицательная реальная ставка в США против положительной реальной ставки в Украине», — отметил начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

Он добавил, что укрепление индекса доллара в мире не давало гривне возможности показать более выраженную тенденцию к укреплению.

Как считает советник председателя правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий, ситуативный дисбаланс между спросом и предложением вызовет еще не одну волну девальвации гривны, но в целом большинство факторов дает основания прогнозировать укрепление нацвалюты как минимум до осени.

«Главным образом речь идет о притоке иностранного капитала за счет открытия рынка земли, программы приватизации, легализации игорного бизнеса, привлечения инвесторов в части разработки месторождений полезных ископаемых», — отметил Невмержицкий.

По его словам, есть все основания полагать, что спрос нерезидентов на ОВГЗ восстановится, что обеспечит стабильный дополнительный объем предложения валюты на межбанке и, в свою очередь, поспособствует укреплению гривни во втором квартале до 27,3-27,5 грн/$1, даже с учетом интервенций НБУ по выкупу избыточного предложения в резервы.

Директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин также прогнозирует небольшое укрепление курса гривны.

«Ухудшение ситуации с коронавирусом, негативные сигналы от МВФ пока не повлияли на курсовую стабильность. Наоборот, мы видим, что тренд разворачивается в сторону укрепления гривны на фоне активной продажи валюты аграриями для подготовки к посевной компании. По нашим прогнозам, курсовой коридор на второй квартал 2021 года — 27,50-28 грн/$1», — отметил эксперт.

Он добавил, что иностранцы по-прежнему интересуются украинским госдолгом, несмотря на уменьшение объемов. По его словам, нерезиденты реинвестируют средства в новые выпуски ОВГЗ за счет прежних погашений.

«В последнее время операции нерезидентов с ОВГЗ не оказывают определяющего влияния на курсообразование, как это было в 2019 году. Важно отметить, что на прошлой неделе произошло существенное погашение ОВГЗ в собственности нерезидентов и повлияло на общий балансовый показатель в сторону уменьшения», — пояснил недавние колебания на рынке начальник аналитического отдела Альфа Банка Блинов.

Он добавил, что сейчас аппетит инвесторов к emerging markets очень неустойчив, и рассчитывать на доминирование притока иностранного капитала на украинском валютном рынке не следует.

Аналитики ОТП Банка, комментируя некоторое ослабление нацвалюты в конце марта, отметили, что укрепление доллара США усилило давление на курс гривни, что также совпало с погашением ОВГЗ в портфелях в нерезидентов, выведших свои ресурсы, и выплатами НДС, на которые рынок реагирует заранее.

«При этом продавцы на ожиданиях роста курса приостанавливают продажи и занимают позиции наблюдателей, а панически настроенные покупатели, которые откладывали до лучшего курса свои контракты, наоборот, принимали резкие решения о покупке, понимая, что курс уходит вверх», — отметили они.

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Эксперт ожидает следующий этап снижения интереса нерезидентов к ОВГЗ в середине апреля перед прогнозируемым повышением учетной ставки.

доллар, гривна
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