Число жертв крушения поезда на Тайване выросло до 48 человек

Число жертв железнодорожной аварии на Тайване достигло 48, госпитализированы 118 человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Согласно данным Тайваньской железной дороги, что из 118 госпитализированных семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у 78 диагностировали легкие травмы. В поезде и туннеле заблокированных людей не осталось, говорится в сообщении.

О том, что в результате аварии погибли 48 человек, и еще 118 пострадали, также сообщает газета Liberty Times.

Авария произошла в уезде Хуалянь на Тайване. Пассажирский поезд сошел с рельсов, следуя через туннель, часть вагонов состава врезалась в его стены. Всего на момент аварии в поезде находились около 350 пассажиров.