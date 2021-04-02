МИД Франции признал расхождение позиций по «Северному потоку-2» с Германией

Франция ведет дискуссии с Германией для сближения позиций по вопросу трубопровода «Северный поток-2», сказал госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. По его словам, сейчас страны придерживаются разных позиций.

«Наши подходы не совпадают. Но мы ведем дискуссии для их сближения»,— сказал Бон в эфире канала BFM TV.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что координирует подходы по «Северному потоку-2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы»,— говорил он по итогам заседания Совета по обороне и безопасности Франции и Германии.

Сейчас строительство последнего участка «Северного потока-2» ведется в исключительной экономической зоне Дании. Накануне оператор Nord Stream 2 AG заявил, что осталось построить 5% газопровода.