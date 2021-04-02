Байден наконец-то поговорил с Зеленским

Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники в окружении президента.

Отмечается, что разговор недавно закончился. Стороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе. Сейчас в Белом доме выясняют, какие детали сообщат СМИ.

Ранее о том, что разговор состоится сегодня, сообщало издание Politico. Там писали, что разговор состоится на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины, что встревожило американских и украинских официальных лиц.

Разговору президентов предшествовали как минимум три телефонных разговора на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе, между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.