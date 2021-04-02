В Беларуси завели уголовное дело на призера Олимпийских игр

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении призера Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, белорусской пловчихи Александры Герасимени. Об этом сообщает агентство «Белта».

Герасименя возглавляет «Белорусский фонд спортивной солидарности». Он оказывает поддержку спортсменам, которые пострадали за свою гражданскую позицию после выборов президента Беларуси.

Власти заявили, что «на деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором (Фонда, — Ред.), распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. В частности, под давлением членов вышеуказанного „объединения“ из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства».

Действия членов БФСС следователями квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет) УК. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия.