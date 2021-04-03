В Турции снова рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранения Турции вновь зафиксировало в пятницу рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом нового типа — более 42 тыс. случаев.

«За последние 24 часа сделано 248 968 тестов, выявлено 42 308 случая заражения коронавирусом. Умерли 179 человек. Теперь общее число умерших составляет 31 892, а инфицированных — 3,4 млн», — отмечается в ежедневной сводке Минздрава. Выздоровели 3,059 млн человек, добавили в ведомстве.

Предыдущий антирекорд в стране был зафиксирован днем ранее (40 806 инфицированных).

Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы.