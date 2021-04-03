Уже на третьем участке Прикарпатья выборы признали недействительными

На Прикарпатье уже на третьем избирательном участке, в селе Манява, результаты выборов признали недействительными.
Об этом сообщает движение ЧЕСНО в Фейсбук.
На обнародованном видео председатель ОИК Андрей Лозинский заявил, что, когда возглавил комиссию, увидел, что мешки с протоколами открыты, хотя должны быть опломбированы. Несколько десятков бюллетеней не хватает.
По информации СМИ, предложение признать выборы недействительными на этом участке № 260025 внес член ОИК от «Слуги народа» Евгений Ковалёв.
За это проголосовали 11 членов ОИК, и решение было принято.
Ранее ОИК на одном из участков, где исчезли 100 бюллетеней, признала результаты голосования недействительными. Такое же решение ОИК приняла по участку в Яремче из-за отсутствия печатей на контрольных листах.
На данный момент ЦИК обработала 92,3% участковых протоколов. На выборах лидирует Василий Вирастюк от партии «Слуга народа» с результатом 31,3%, Александр Шевченко от партии «За будущее» — на втором месте с результатом 29,8%.
Как сообщалось, 28 марта на Прикарпатье состоялись промежуточные выборы народного депутата по 87-му избирательному округу с центром в Надворной. Здесь баллотировались 14 кандидатов.
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