Войти
Байден отменил часть санкций Трампа против Международного уголовного суда
решение
Байден отменил часть санкций Трампа против Международного уголовного суда
Зеленский пообещал Байдену реформировать Украину
официально
Зеленский пообещал Байдену реформировать Украину

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Уже на третьем участке Прикарпатья выборы признали недействительными

302
Уже на третьем участке Прикарпатья выборы признали недействительными

На Прикарпатье уже на третьем избирательном участке, в селе Манява, результаты выборов признали недействительными.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО в Фейсбук.

На обнародованном видео председатель ОИК Андрей Лозинский заявил, что, когда возглавил комиссию, увидел, что мешки с протоколами открыты, хотя должны быть опломбированы. Несколько десятков бюллетеней не хватает.

По информации СМИ, предложение признать выборы недействительными на этом участке № 260025 внес член ОИК от «Слуги народа» Евгений Ковалёв.

За это проголосовали 11 членов ОИК, и решение было принято.

Ранее ОИК на одном из участков, где исчезли 100 бюллетеней, признала результаты голосования недействительными. Такое же решение ОИК приняла по участку в Яремче из-за отсутствия печатей на контрольных листах.

Читайте также: Минздрав призвал доверять вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech

На данный момент ЦИК обработала 92,3% участковых протоколов. На выборах лидирует Василий Вирастюк от партии «Слуга народа» с результатом 31,3%, Александр Шевченко от партии «За будущее» — на втором месте с результатом 29,8%.

Как сообщалось, 28 марта на Прикарпатье состоялись промежуточные выборы народного депутата по 87-му избирательному округу с центром в Надворной. Здесь баллотировались 14 кандидатов.

выборы, Ивано-Франковская область
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 3 апреля 2021
Пятница, 2 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016