В Германии вакцинированным разрешат не соблюдать карантин

Вакцинированные от коронавируса граждане, у которых выработался иммунитет, получат возможность ходить по магазинам, не делая предварительно тест на COVID-19, и путешествовать, не соблюдая карантин. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
«Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин», — сказал Шпан. По его словам, окончательно решение будет принято после того, как в ФРГ пройдет третья волна коронавируса.
Глава Минздрава сослался на исследование Институте Роберта Коха, согласно которому на 15-й день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых негативный тест на COVID-19 и отсутствуют симптомы болезни.
В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Без тестов можно посещать в основном только супермаркеты.
Прирост числа заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма. Предполагалось, что с 22 марта смогут возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, но эти планы пока откладываются. Ограничительные меры продлены до 18 апреля, и, скорее всего, их ужесточат.
Как минимум одну часть вакцины в ФРГ получили 12% населения — чуть более 10 млн человек. Полностью привиты 4,3 млн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016