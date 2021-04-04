В Германии вакцинированным разрешат не соблюдать карантин

Вакцинированные от коронавируса граждане, у которых выработался иммунитет, получат возможность ходить по магазинам, не делая предварительно тест на COVID-19, и путешествовать, не соблюдая карантин. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

«Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин», — сказал Шпан. По его словам, окончательно решение будет принято после того, как в ФРГ пройдет третья волна коронавируса.

Глава Минздрава сослался на исследование Институте Роберта Коха, согласно которому на 15-й день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых негативный тест на COVID-19 и отсутствуют симптомы болезни.

В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Без тестов можно посещать в основном только супермаркеты.

Прирост числа заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма. Предполагалось, что с 22 марта смогут возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, но эти планы пока откладываются. Ограничительные меры продлены до 18 апреля, и, скорее всего, их ужесточат.

Как минимум одну часть вакцины в ФРГ получили 12% населения — чуть более 10 млн человек. Полностью привиты 4,3 млн.