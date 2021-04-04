Украина вслед за США и другими странами выразила поддержку королю Иордании

Украина выражает поддержку королю Иордании Абдалле ІІ и ожидает подробностей дальнейших событий, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
«Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания», — говорится в сообщении.
Согласно информации западных СМИ, иорданские власти задержали бывшего наследного принца королевства и почти 20 человек после того, как официальные лица назвали их «угрозой стабильности страны». В частности, принц Хамза бин Хусейн, старший сын покойного короля Хусейна, был помещен под домашний арест в своем дворце в Аммане на фоне продолжающегося расследования о предполагаемом заговоре с целью свержения его старшего сводного брата, короля Абдаллы II.
Госдепартамент США уже заявил, что Вашингтон полностью поддерживает официальные власти Иордании и считает короля Абдуллу II ключевым партнером.
Также свою поддержку и солидарность с королем Иордании выразили ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Египет, Ливан, Ирак, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лига арабских государств.
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